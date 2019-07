Un lecteur nous informe du rappel à Dieu de l’abbé Bruno Le Pivain, diocèse d’Angers à l’âge de 56 ans. L’abbé Bruno Le Pivain est le plus jeune des 4 frères prêtres de la famille Le Pivain qui sont passés pour certains à la Fraternité Saint-Pie X et pour d’autres à la Fraternité Saint-Pierre, et tous incardinés aujourd’hui dans des diocèses (Toulon pour Philippe, Vannes pour Michel, Avignon pour Denis et Angers pour Bruno).

Ordonné prêtre de la Fraternité Saint-Pierre en 1994, l’abbé Bruno Le Pivain a été en ministère à Perpignan, en mission d’étude à Rome, à Lausanne et Genève, à la maison de district à Brannay. En 2002, il est nommé coopérateur de la paroisse Saint-Maurice-Notre-Dame d’Angers. A ce moment là, la messe traditionnelle célébrée depuis de nombreuses années à la Chapelle de la Visitation (derrière la gare SNCF) est déplacée en l’église Notre-Dame (dans le centre ville) permettant notamment une vraie vie paroissiale (messes en semaine, …).

En décembre 2005, il est incardiné au diocèse d’Angers, avant en 2009 d’être nommé Curé de la Cathédrale Saint-Maurice d’Angers (célébrant ponctuellement la messe traditionnelle à Notre-Dame d’Angers), puis est nommé en 2017 curé de la paroisse du Lion d’Angers.

En 2002, l’abbé Le Pivain avait fondé la revue Kephas qui ne paraît plus depuis 2014.

Avis de décès sur le site du diocèse d’Angers