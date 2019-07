Un nouveau Supérieur pour la Fraternité de la Transfiguration

Le Chapitre Général de la Fraternité de la Transfiguration (Mérigny) se tient actuellement. A l’issue de la première journée le R.P Jean-Marie a été élu supérieur de la Fraternité.

Du 1er au 4 juillet 2019 se tiendra le chapitre général de la Fraternité. Lundi 1er juillet : après la messe qui réunira les membres votants de la Fraternité (Pères et Frères de vœux perpétuels), élections du supérieur, de l’économe, du premier vicaire et des conseillers. Jours suivants : chapitre de travail. La communauté se recommande à vos prières et vous donne rendez-vous ici-même lundi soir pour les différents résultats. A été élu supérieur de la Fraternité de la Transfiguration : R.P. Jean-Marie

La Fraternité de la Transfiguration a été fondée dans les années 1970 par le RP Lecareux voulant vivre la spiritualité de Mgr Vladimir Ghika, prince orthodoxe converti au catholicisme et ordonné prêtre.

Les piliers de la communauté sont : la vie de prière et d’adoration; la recherche de l’unité catholique pour ramener à l’unique Bercail, la sainte Eglise romaine, ceux qui s’en seraient éloignés : « Ut sint unum » (Jn 17, 21) ; le zèle missionnaire pour travailler à cette unité dans la vérité reçue de l’Eglise et dans la charité, selon l’Epître de l’apôtre st Paul aux Ephésiens (4, 15) : « Veritatem autem facientes in caritate ».

Les prêtres de la Fraternité desservent différents apostolats à Mérigny (36), Assais les Jumeaux (79), Angoulême (16), Limoges (87), Montluçon (03), Niort (79) et Poitiers (86). Les membres reçoivent les ordres au Séminaire d’Ecône (FSSPX).

Fraternité de la Transfiguration