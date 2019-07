Une neuvaine pour soutenir et fortifier les évêques

Marie qui fortifie les évêques. Neuvaine (Life éditions) est l’initiative d’un laïc, Guillaume d’Alançon. Le livre est destiné aux évêques qui cherchent à reprendre souffle dans leur lourde charge. Ce peut être un beau cadeau à leur faire :

Ce livret a été envoyé à tous les évêques français. Guillaume d’Alençon explique :

Le but est d’inviter les pasteurs à trouver la paix, la joie et l’espérance dans un contexte de crise.

La neuvaine à Marie, qui sera envoyée à tous les évêques du monde, a été accueillie avec bienveillance par de nombreux Français. C’est notamment le cas de Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin :

« J’ai reçu cette neuvaine avec intérêt et bonheur. J’ai été touché. J’ai pris cette prière comme un message d’amitié qui m’était adressé. Je l’ai faite, cette neuvaine ! Plus la charge est lourde humainement, plus la relation gratuite avec Dieu – qui est le sens même de la prière – est indispensable. J’ai donc accueilli cette démarche pour nourrir ma vie avec Dieu dans ma mission d’évêque. Dans ce texte, il y a un accent très fort mis sur la fidélité à la doctrine. C’est en effet une dimension capitale de la vie de l’évêque, même si ce n’est pas la seule. »