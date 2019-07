Changement pour la messe en forme extraordinaire en Balagne (Corse)

Depuis 2012, des messes en application du Motu Proprio Summorum Pontificum sont célébrées par l’abbé Hervé Mercury. L’abbé Mercury a desservi pendant plusieurs années les apostolats corses de la Fraternité Saint-Pie X (Calvi et Ajaccio) avant de rejoindre le diocèse d’Ajaccio. Il assure donc la messe à Ajaccio en semaine et le dimanche, une autre messe dominicale dans le nord de la Corse (Calvi), ainsi que ponctuellement des messes à Bastia et ailleurs comme chapelain des personnes attachées à la forme extraordinaire du rite romain.

Le site AMDG, qui répertorie les lieux de messes en application du Motu Proprio, nous indique que la messe en Balagne (nord ouest de la Corse : région de Calvi) est désormais célébrée à l’Île Rousse.