Brève: Horaires d’été en forme extraordinaire Versailles

La Paroisse Personnelle Notre-Dame des Armées (impasse des Gendarmes), desservie par des prêtres du diocèse, modifie les horaires de messes pendant l’été (juillet et août) :

Dimanche et 15 août : 9h, 10h30 et 19h

Semaine (lundi à samedi) : 19h00

La Chapelle de l’Immaculée Conception (rue Mgr Gibier), desservie par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, modifie ses horaires de messes pendant l’été (juillet et août) :

Dimanche et 15 août : 8h45, 10h00, 11h45 et 19h15

Semaine : lundi 19h15, mardi 9h00, mercredi 19h15, jeudi 9h00, vendredi 19h15, samedi 11h00

La Chapelle Notre-Dame de L’Espérance (rue du Maréchal Joffre), desservie par des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X, modifie ses horaires de messes pendant l’été (juillet et août) :

Dimanche : 9h00, 10h15, 12h00 et 18h30

15 août : 9h00, 10h15 et 12h00

Semaine : 7h25 et 19h00