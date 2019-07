2 Françaises à la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique

Le pape François a nommé, lundi 8 juillet, de nouveaux membres de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique dont deux Françaises.

Mère Yvonne Reungoat, salésienne de Don Bosco. Mère Yvonne naît à Plouenan le 14 janvier 1945. Passée la licence en Histoire et Géographie à l’Université d’Etat de Lyon, elle enseigne d’abord dans l’école professionnelle de la même ville pendant 11 ans. Elle est ensuite animatrice de communauté et Vicaire Provinciale. De 1983 à 1989, elle est nommée Provinciale de la province française Sacré Cœur, dont le siège était à Paris. Elle a fait partie du Conseil général pendant douze ans (1996-2008). Depuis 2002, elle assurait le service de Vicaire générale et aussi de responsable directe des quatre grandes communautés internationales à Rome. Le Chapitre général XXII (2008) l’a élue comme nouvelle Supérieure générale : après 136 années de Supérieures générales italiennes, la Mère générale de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice est une française.

Mère Françoise Massy, 11ème Supérieure Générale des Franciscaines Missionnaires de Marie. Née en mars 1947 à Bergerac, elle est entrée au pré-noviciat à Mane en 1979, puis en mars 1980 au noviciat à Provins. Le 25 mars 1982, elle prononce ses vœux temporaires à Provins puis part au Mexique. Le 4 août 1985, elle prononce ses vœux perpétuels à Léon, Gto-Mexique. En octobre 1995, elle devient provinciale de Cuba – Mexique – Nicaragua. En 1996 elle est conseillère générale à Rome. Elle revient en octobre 2009 en France. En juin 2011elle devient provinciale de France. Le 1er octobre 2014 elle est élue supérieure générale.