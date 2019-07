Les AFC s’associent à la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise

Communiqué des AFC :

La révélation d’abus sexuels dans l’Église a indigné l’opinion publique. Afin que toute la vérité soit faite sur ces drames, l’Église de France a mandaté Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, pour former une commission d’enquête indépendante. Cette commission a lancé un appel à témoignages pour que toutes les personnes concernées par des abus sexuels dans l’Eglise se manifestent. Ces témoignages permettront d’accomplir un travail de vérité sur les 70 dernières années, d’évaluer les mesures mises en place pour lutter contre les abus et empêcher qu’ils se reproduisent.

La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques entend la souffrance des victimes et les encourage, ainsi que ceux qui auraient connaissance de faits récents ou plus anciens, à se manifester auprès de cette commission.

Les AFC rappellent, qu’au dela du milieu ecclésial, les drames de la pédophilie, de l’inceste, des abus sur mineurs concernent tous les milieux éducatifs ainsi que les familles. En 2016, 19700 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles sur mineurs (Observatoire National de la Protection de l’Enfance). Les familles sont désarmées pour faire face à ces drames et pour accompagner les enfants alors que les conséquences sont très profondes et durables pour les jeunes victimes.

Les AFC contribuent, par leurs formations éducatives et par le dialogue au sein des Chantiers-Education, à la prévention et à la prise de conscience familiale des risques. Elles promeuvent l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants et des jeunes. La conscience de l’intégrité physique et psychologique de la personne, l’éducation à la pudeur, la vérité sur l’amour, le témoignage sont des protections pour résister à d’éventuelles séductions et agressions.