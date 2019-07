La messe télévisée qui sera diffusée le 14 juillet sur France 2 à 6h du matin (pour cause de défilé militaire) sera célébrée (et enregistrée) le 13 juillet à 16 h, dans la chapelle ND du Bon Secours, au 18 rue Notre-Dame des Champs, à Paris par Mgr Antoine de Romanet, Évêque aux Armées.