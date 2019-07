La Fraternité Saint-Pie X reconstruit sa plus grande église aux Etats-Unis

Depuis l’arrivée des premiers pères jésuites en 1848, St Marys dans le Kansas (Etats-Unis) est sous la protection de la Madone. La mission des pères jésuites est ensuite devenue une école et une université. D’innombrables âmes – prêtres, frères, religieuses et laïcs – sont venues à St Marys pour répondre à l’appel de notre Seigneur et y travailler sous sa continuelle providence. En 1977, la Fraternité Saint-Pie X a repris l’école et l’église de l’Immaculée. En 1979, alors que la Fraternité a entrepris des travaux un terrible incendie détruit l’intérieur et la toiture de l’église. Après 40 ans, la Fraternité lance un nouveau chantier pour reconstruire cette église qui sera sa plus grande église des Etats-Unis pour en faire à nouveau un poumon spirituel comme au temps des pionniers ! Elle a ainsi collecté plus de 15 millions de dollars.

Vidéo de présentation (en langue anglaise)

Eglise de l’Immaculée (St Mary)