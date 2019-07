L’Ordre de Malte et le Motu Proprio

Un lecteur nous adresse le dernier numéro de la Lettre de l’Association Française des membres de l’Ordre de Malte (L’Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte pour son appellation intégrale). Dans cette lettre, on peut lire quelques précisions et explications sur la décision du Grand Maître de l’Ordre concernant les cérémonies liturgiques : “dans notre Ordre devront être célébrées selon le rite ordinaire de l’Église (rite de saint Paul VI) et non dans le rite extraordinaire (rite tridentin)“.

Nous vous invitons à relire notre post du 12 juin à ce sujet.

Ordre de Malte