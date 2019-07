La Confrérie de Saint-Joseph pour les âmes du purgatroire

Un lecteur nous invite à diffuser cette heureuse initiative pour ceux qui souhaitent faire célébrer des messes pour les Ames du Purgatoire en annonçant la création de la Confrérie de Saint Joseph :

En mars dernier, après un pèlerinage à saint Joseph du Bessillon, sur la commune de Cotignac en Provence, avec quelques amis nous nous sommes fait les réflexions suivantes :La dévotion aux âmes du purgatoire tend de plus en plus à disparaître. Il n’est que voir les homélies faites au cours des enterrements : presque toujours il est dit que la personne décédée a rejoint le Père, quelle que soit la façon dont elle a vécu.

Il y a urgence à implorer le Ciel pour empêcher notre pays de continuer à s’enfoncer dans la situation catastrophique dans laquelle il se trouve.

Les âmes du purgatoire ne peuvent pas mériter pour elles mais, par contre, sont très puissantes pour nous aider.

Il est parfois difficile de trouver des prêtres pour dire des messes selon la liturgie latine traditionnelle (appelée “forme extraordinaire du rite romain” par Benoît XVI).

Les prêtres attachés à la messe latine traditionnelle manquent souvent d’offrandes de messe.

Il existe bien une organisation consacrée à la prière pour les âmes du purgatoire : l’Œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire, fondée par l’abbé Buguet à Montligeon en Normandie, en 1884. Mais depuis la réforme liturgique, les messes sont dites dans la forme ordinaire et il n’existe pas d’organisation équivalente pour la liturgie traditionnelle.

Ces différents constats nous ont conduit à envisager la création d’une organisation utilisant les moyens modernes pour :

collecter les offrandes de messe de ceux qui cherchent l’aide du Ciel ou veulent remercier pour des grâces reçues,

trouver des prêtres recevant peu d’offrandes de messes,

leur attribuer les offrandes de messe reçues,

leur demander de dire ces messes : pour la délivrance des âmes du purgatoire, notamment les plus délaissées, afin qu’elles nous obtiennent les grâces nécessaires pour sortir notre pays de la triste situation dans laquelle il se trouve ou pour faire notre salut,

rappeler la nécessité de prier nous-même pour le soulagement des âmes du Purgatoire.

Le projet a été soumis à l’avis de plusieurs ecclésiastiques. Tous nous ont poussés à mettre notre projet à exécution pour les raisons suivantes :

il est très important de prier pour les âmes du purgatoire, dévotion trop oubliée de nos jours ;

à l’heure actuelle, la baisse de la pratique religieuse fait que nombreux sont ceux qui meurent éloignés de l’Église, conduisant un grand nombre sinon en enfer, comme l’a rappelé Notre-Dame de Fatima, tout au moins au purgatoire ;

il est urgent de prier et faire prier pour le redressement de notre pays, en particulier de prier les âmes du purgatoire dont l’intercession est très puissante ;

devant la raréfaction des fidèles, les prêtres ont souvent du mal à avoir autant d’offrandes de messe qu’ils pourraient en accepter et seraient heureux qu’on les aide à vivre dignement en leur donnant des messes à dire.

C’est dans ce but que, le 1er mai dernier, a été créée la Confrérie de saint Joseph, patron de la bonne mort, pour le soulagement des âmes du purgatoire (en abrégé Confrérie de saint Joseph). Cette confrérie a la forme juridique d’une association loi de 1901.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site www.offrande-messe.org (partie “La confrérie”)