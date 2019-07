Des nouvelles du Monastères Saint-Benoît de La Garde-Freinet (83)

Le Monastère Saint-Benoît cherche toujours des donateurs pour l’aider à acquérir une commanderie médiviale à Brignoles, permettant aux moines de rejoindre des lieux plus adaptés à la vie bénédictine :

Notre appel des fonds pour la commanderie médiévale à Brignoles nous a permis de lever environ 80 000,00 €, soit environ un dixième de son prix d’achat. Cette réponse est une grande bénédiction, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous vous prions d’envisager de faire une contribution, aussi modeste soit-elle : n’importe quel montant aide. Nous vous remercions aussi de bien vouloir diffuser cet appel auprès des personnes qui pourraient être intéressés à nous aider. Les mises à jour sur le projet sont disponibles sur la page d’actualités de notre site Web. Nous sommes toujours ravis de discuter des possibilités avec les donateurs potentiels. Les exigences de la vie quotidienne continuent et nous sommes très reconnaissants envers ceux qui versent des contributions mensuelles ou trimestrielles, nous permettant ainsi de joindre les deux bouts. Nous vous prions d’envisager de nous aider de cette façon. Nous devons également collecter 4 000,00 £ pour la 2ème année d’études de notre profès simple. Si vous pouviez aider ce serait une grande gentillesse et un investissement précieux pour son avenir et le nôtre. Nous publierons bientôt un livret des Benedictiones mensæ. Veuillez envisager d’en acheter des exemplaires et de les diffuser ! Que Dieu vous bénisse et vous récompense pour votre aide !