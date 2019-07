La session Ars Celebrandi 2019

La session de formation sur la messe latine traditionnelle, Ars Celebrandi, s’est achevée le 18 juillet dernier. Elle avait lieu au sanctuaire marial de Licheń (Pologne), qui dispose d’un nombre suffisant de chapelles et d’autels pour que les prêtres participant à la session puissent assurer la célébration quotidienne de la messe en forme extraordinaire du rite romain. Cette année, un nombre record d’entre eux sont venus, soit plus de 50 (y compris les clercs). Ils venaient de Pologne, mais aussi d’une douzaine de pays d’Europe centrale et orientale. Outre les prêtres diocésains, cette année étaient présents des rédemptoristes, des prêtres du Sacré-Cœur et de quelques autres instituts religieux. Dix prêtres ont célébré leurs premières messes en forme extraordinaire lors de la session. D’autres ont continué à se former. Grâce à la coopération du monastère bénédictin de Tyniec, tous les prêtres et les séminaristes participant à “Ars Celebrandi” ont pu améliorer le niveau de chant liturgique sous la direction du chantre du monastère de Tyniec.

En plus du célébrant, la messe exige également des servants d’autel. Plus d’une centaine d’entre eux ont assisté à la session de cette année, dont environ 25 groupes de débutants ont assisté à la Messe latine pour la première fois. Pour les étrangers ne parlant pas le polonais, un groupe de travail en anglais a été organisé.

Outre la célébration et le service de messe, il y avait aussi des ateliers de chant grégorien. Tous les participants ont utilisé leurs compétences acquises pour les messes quotidiennes et l’Office divin.

Les participants à “Ars Celebrandi” pouvaient également se familiariser avec des célébrations plus spécifiques qui ne peuvent être vécues quotidiennement dans l’Église. Le lundi 15 juillet, la grand’messe solennelle de rite dominicain a été célébrée dans la basilique principale de Licheń. Le mardi 16 juillet, jour anniversaire de la mort du pape Innocent III, la messe de requiem a été célébrée avec l’absoute. Le mercredi 17 juillet, les vêpres monastiques bénédictines ont été célébrées.

Des conférences spirituelles ou liturgiques ont également été données notamment par M. Ryszard Bartoszko (Conférence sur la liturgie de la chapelle pontificale) et une autre par l’abbé Grzegorz Śniadoch, IBP (Conférence sur Dom Prosper Guéranger et son travail de restauration de la liturgie romaine.

Photos Ars Celebrandi