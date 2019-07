Message de Mgr Brunin concernant l’assassinat de Mr Mahmoud Barry

L’évêque du Havre écrit :

Partageant l’émotion de la communauté des africains de l’agglomération havraise, à la suite de l’assassinat de Monsieur Mahmoud BARRY, je tiens à exprimer la sympathie profonde des catholiques du diocèse du Havre.

Nous pensons d’abord à son épouse et à son enfant, ainsi qu’à ses proches, ses collègues et ses amis. Nous les assurons de notre soutien et de notre prière en ces moments tragiques et douloureux.

Le caractère raciste de cette agression, s’il est avéré, vient nous alerter une fois encore sur le danger mortel des paroles et des comportements de rejet des autres lorsqu’ils sont différents. Nous ne pouvons nous résigner aux incapacités, parfois entretenues, à nous rencontrer, à coopérer pour édifier ensemble une société plus juste et plus humaine.

Engagé dans une recherche universitaire sur les investissements étrangers dans le secteur des ressources naturelles extractives en Afrique, Monsieur BARRY participait, en son domaine, aux efforts consentis pour développer la coopération entre les pays européens et les pays de l’Afrique francophone. A l’horreur du drame de la disparition tragique de Monsieur BARRY, s’ajoute la désolation de voir disparaître un « passeur de frontières », soucieux d’établir des relations harmonieuses et équitables entre les nations et les peuples.

Nous demandons à Dieu de manifester Sa consolation à tous ceux et celles qui souffrent et sont révoltés par ce drame inacceptable. Que la fidélité au souvenir de Monsieur BARRY nous encourage à devenir des artisans de justice et de fraternité, par delà les murs et les frontières que l’on dresse chez nous et entre les peuples.