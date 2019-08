Note de lecture: 600è anniversaire de la naissance au Ciel de Saint-Vincent Ferrier

Le numéro de Juin 2019 de Sedes Sapientae (n°148), revue de formation de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, est consacré intégralement au grand Saint Vincent Ferrier à l’occasion du 600è anniversaire de sa mort (le 5 avril 1419 à Vannes).

En lisant ce numéro spécial et en visitant l’exposition qui lui est consacrée cet été, vous sentirez, en notre époque où se liquéfient les certitudes et où s’évapore l’amour du prochain, l’actualité de Vincent. Il a eu la foi dans les pédagogies traditionnelles de la vie religieuse efficace, quels que soient l’éclatement de la société et les scandales des hommes d’Eglise. Il a eu l’amour authentique de ses frères, celui qui ne les trompe pas avec des illusions, mais leur dit : “Craignez Dieu et rendez-lui gloire ; elle vient, l’heure de son Jugement” (Ap 14, 7)