Ordinations chez les Bénédictins de l’Immaculée

Le samedi 13 juillet, en la très baroque église de Dolcedo à 10 km de Villatalla, deux frères de la Communauté des Bénédictins de l’Immaculée ont reçu l’un, les deux derniers ordres mineurs d’exorciste et d’acolytat (frère Marie ), l’autre, le diaconat (frère Antoine).

C’est S.Exc. Mgr Mario Oliveri , évêque émérite du diocèse d’Imperia-Albenga (Ligurie ) qui a magnifiquement officié. Assistait pontificalement au chœur S.E. Mgr Guglielmo Borghetti, actuel évêque du diocèse où est établie la Communauté.

Les deux prélats étaient entourés de nombreux prêtres, dont le RD Dom Jehan, fondateur et prieur du monastère, le curé de Dolcedo, d’autres venus en nombre du diocèse de Toulon (Dom Alcuin et ses frères, Don Andrea Govannardi, M. l’abbé Danka Pereira), d’autres encore venus de Gènes (Don Paolo), mais aussi de Rome (comme Mgr Agostini qui fit office de prêtre-

assistant). Enfin était présent Don Marco Cuneo, ami fidèle de la communauté, grand cérémoniaire, appréciée pour sa connaissance des cérémonies pontificales.

En ce jour anniversaire du 13 juillet, troisième et terrible apparition donnée aux petits voyants de Fatima, que l’Immaculée protège ces deux frères des pièges de l’Enfer et les bénisse en vue d’offrir bientôt le saint Sacrifice de la messe pour le

salut des vivants et la délivrance des âmes du Purgatoire.