Nouvelle chapelle pour la Fraternité Saint-Pie X au Puy-en-Vellay

Depuis plusieurs années, la Fraternité Saint-Pie X cherche un nouveau lieu de culte au Puy-en-Velay (43). L’an passé, elle a signé une promesse de vente pour acquérir l’ancienne chapelle de la Visitation au Puy-en-Velay… mais différents méandres de politique locale ont fait traîner les choses. Cette chapelle qui n’était plus utilisée pour le culte depuis la révolution va donc retrouver sa destination. Le 16 juillet dernier, la Fraternité Saint-Pie X a repris possession des lieux comme le raconte un extrait d’article de La Porte Latine (Photos La Porte Latine).

Une histoire mouvementée

En effet, pendant la tourmente révolutionnaire, la chapelle du couvent des Visitandines, construite en 1655, fut transformée en parodie de tribunal jugeant et condamnant à mort de nombreux prêtres, religieux et laïcs pour leur foi et leur attachement à l’Église. Ces sacrilèges et ces profanations successives, toutes ces graves offenses envers Dieu, empêchaient toute célébration cultuelle dans cette chapelle, tant que celle-ci n’était pas « réconciliée » selon le rituel de l’Église.

Reprise par la Fraternité Saint-Pie X et réconciliation

Monsieur l’abbé Pierre Barrère officia, entouré des fidèles de la région qui purent assister à cette rare cérémonie par laquelle le Ciel reprend possession de son bien. D’abord, les murs extérieurs sont aspergés d’eau bénite en récitant le psaume « Miserere mei Deus », puis tous rentrent dans la chapelle en invoquant les saints. Ensuite le psaume 67 est chanté. Chaque verset est précédé de l’antienne « Exsurgat Deus » [Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face]. Enfin les murs intérieurs sont aspergés… La messe du jour peut commencer.

Pendant son homélie, le célébrant évoqua la sainteté du lieu, de par les religieuses de saint François de Sales qui s’y sont sanctifiées, et de par le sang versé des nombreux martyrs. Sainteté des lieux environnant, le Mont-Anis, choisi entre mille par la Sainte Vierge pour y être servie et honorée jusqu’à la fin des siècles. En effet, grâce insigne, la chapelle de la Visitation est à 400 m de la cathédrale-basilique du Puy-en-Velay.