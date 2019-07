« Créer des œuvres pour la liturgie est un acte de foi », s’enthousiasment les architectes concepteurs de la nouvelle église Saint-Joseph-le-Bienveillant de Montigny-Voisins-le-Bretonneux : Antoine Pélissier et Benoît Andrier. Le projet prévoit un ensemble de bâtiments destinés à assurer le fonctionnement de la paroisse Montigny-Voisins : église de 800 places dans sa plus grande configuration, accueil, centre de formation, d’animation et administratif ainsi qu’un logement pour les prêtres.

Les Chantiers du Cardinal apporteront 900 000 euros pour l’édification de ce nouveau lieu de culte qui demandera au diocèse un effort financier de 7,5 millions d’euros.

Le secteur accueillera bientôt 32 000 habitants qui n’ont actuellement à leur disposition pour la messe dominicale aucune église de capacité suffisante pour recevoir la communauté catholique. Aux alentours, on ne compte que deux églises de village de moins de 200 places : Notre-Dame-en-sa-Nativité et Saint-Martin. Un troisième édifice, Saint-Pierre-du-Lac, avait été conçu comme une église de quartier en 1996 avant la fusion des paroisses de Montigny et Voisins. La future église offrira plusieurs possibilités et pourra accueillir 50 personnes dans l’oratoire et jusqu’à 800 dans sa plus grande configuration.

Le nouveau centre paroissial sera érigé sur un terrain actuellement vierge. Il s’insèrera dans le cadre de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s’est développée à partir des années 1980. Il se situera à proximité d’autres ambitieux projets architecturaux comme celui du Vélodrome national ou de l’université Versailles-Saint-Quentin.

Les architectes ont reçu comme ligne directrice de déployer pleinement le sens liturgique du bâtiment-église au cœur de la vie paroissiale… On se demande quel est ce sens liturgique. Cette volonté passe par la création d’un vaste narthex, entrée vers le lieu de culte et lieu de « transit » vers les autres espaces d’accueil et de vie. Une grande entrée, pont entre l’extérieur et l’intérieur, donnera sur le parvis et sur le narthex. Elle sera en capacité de drainer des flux importants lors des grandes célébrations. Une deuxième entrée plus modeste permettra un accès direct au centre de formation et d’animation. Enfin, les logements bénéficieront d’une entrée privée.

Pour la paroisse de Montigny-Voisins, un des objectifs principaux était que chacun puisse participer pleinement au déroulement de la liturgie et ce, quelle que soit la taille de l’assemblée.

Les architectes du cabinet Agapé, Antoine Pélissier et Benoît Andrier, ont collaboré avec le Centre Aletti. Ce centre d’études et de recherches a été créé à Rome en 1993 par le père jésuite Marko Ivan Rupnick à la demande du pape Jean-Paul II.