L’abbé Paul Aulagnier, Institut du Bon Pasteur, prêche des retraites de Saint-Ignace une semaine par mois à Notre-Dame du Chêne (72)

Août : du lundi 19 au vendredi 23 Août 2019

Septembre : du lundi 14 au vendredi 18 Septembre 2019

Par le biais du fonds de dotation « Entraide et Tradition » qu’il a créé en 2017 et qu’il préside, l’abbé Paul Aulagnier s’est porté acquéreur d’un très grand couvent à Thiviers, à 37 kms de Périgueux pour y prêcher les retraites spirituelles. Outre le prix d’acquisition, l’investissement englobe le montant d’importants travaux nécessaires en vue de pouvoir y prêcher les retraites ignaciennes de l’Institut du Bon Pasteur (IBP) et pour l’accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle ainsi que des prêtres et des familles venant y trouver le repos spirituel. Aussi, l’abbé Aulagnier sollicite-t-il votre aide financière pour mener à bien la réalisation de ce projet qui lui tient tant à cœur et vous remercie par avance de votre générosité.

Vous pouvez adresser vos dons (chèque à l’ordre de Entraide et Tradition) à adresser à Arcos 8, rue du Chanoine Hess CS 10007 51726 REIMS CEDEX

Retraites avec l’Institut du Bon Pasteur