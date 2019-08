Le blog New Liturgical Movement a 14 ans

Le blog anglophone The New Liturgical Movement (NLM) fête ses 14 ans. Lancé en 2005, il veut notamment contribuer au renouveau liturgique en général comme l’explique son actuel rédacteur en chef, Gregory Di Pippo :

[…] Peu de temps après ma prise de fonction en tant que rédacteur en chef en 2013, nous avons reçu un courrier électronique d’un lecteur demandant «Quel est le but de votre site ?». Le but de New Liturgical Movement se résume très précisément dans le logo en haut de la page, que Matthew Alderman a conçu en 2010, dans la bande circulaire entourant l’encenssoir : « Dirigatur oratio mea sicut incensum » [Que ma prière s’élève vers Vous, Seigneur, comme la fumée de l’encens]. Ces mots sont prononcés par le prêtre lors de l’encensement de l’autel pendant l’offertoire ; dans un tel contexte, « oratio mea – ma prière » désigne la prière de toute l’Église, au nom de laquelle le prêtre prie toute la messe. La Bible de Douay Abbaey les traduit comme « Que ma prière soit dirigée comme de l’encens ». Le mot latin « dirigatur» peut également signifier « être mis en ordr e».

Le but de la NLM est donc d’aider à mettre de l’ordre dans la prière de l’Église, car il est inutile de nier que, à de nombreux égards, cela n’est pas en ordre. Notre tout premier message était un compte-rendu d’une conférence liturgique tenue en Angleterre au cours de laquelle le père Mark Drew avait proposé (presque deux ans avant Summorum Pontificum) la levée des restrictions imposées à la célébration de la liturgie traditionnelle, en déclarant : « Ne craignez pas l’anarchie… L’anarchie est ce que nous avons déjà. »

À cette fin, nous examinons toutes les facettes de la vie liturgique de l’Église, historique et contemporaine, et tout ce qui la concerne, même de façon marginale, dans l’espoir de contribuer au processus de mise en ordre de la prière de l’Église. Nous partageons l’objectif essentiel du premier mouvement liturgique : redonner à la liturgie dans son intégralité une place de choix dans l’Église en tant qu’expression la plus haute et la plus parfaite de sa vie de prière.