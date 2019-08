16è Pèlerinage à Notre-Dame du Cap (Canada) les 31 août, 1er et 2 septembre

Le 16è Pèlerinage Marie Reine du Canada à Notre-Dame du Cap aura lieu fin août comme les années passés.

De St-Joseph-de-Lanoraie à Notre-Dame-du-Cap les 31 août, 1er et 2 septembre 2019

Thème: Les héros de la Contre-réforme sous le patronage de Saint François de Sales, le pape Saint Pie V et Sainte Thérèse d’Avila

Le pèlerinage Marie Reine du Canada est organisé par la paroisse St-Clément d’Ottawa. Il s’agit d’un événement annuel consistant en trois jours de marche (soit environ 100 kilomètres) de Saint-Joseph-de-Lanoraie au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap au Cap-de-la-Madeleine.

Un pèlerinage, c’est un pieux périple vers un lieu saint ayant pour but la sanctification du pèlerin et la gloire de Dieu. Il peut être fait en l’honneur d’un saint ou d’un martyr, pour demander des faveurs surnaturelles, pour rendre grâce de faveurs reçues, ou pour remplir un certain engagement religieux, etc.

Pendant le pèlerinage de Notre-Dame-du-Cap, la Sainte Messe sera célébrée quotidiennement, selon la liturgie traditionnelle de l’église catholique romaine. Cette messe dite aussi Tridentine suit les livres de 1962 et constitue la forme extraordinaire du rite romain. Nos aumôniers sont des prêtres de la Fraternité St-Pierre (www.fssp.org), société canoniquement établie par Pape Jean-Paul II en 1988.

Le saint sacrifice de la messe est célébré dans des paroisses au long de l’itinéraire — Berthierville, Maskinongé et Trois-Rivières — avec la bénédiction des évêques de Joliette et de Trois-Rivières, et des curés locaux.

Deux prêtres seront disponibles pour entendre les confessions, en français et anglais tout au long du pèlerinage.

Toutes et tous (familles, amis) sont conviés à la Sainte-messe et pour le pique-nique qui suivra.