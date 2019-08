L’étrange nouvel archevêque de Marseille

L’Eglise qui est en France n’est pas sortie de la crise…

Le pape a donc nommé archevêque de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline, qu’il avait nommé évêque auxiliaire en 2013.

C’est lui qui a créé l’Institut de sciences et théologie des religions de Marseille, qui met sur le même plan l’islam et le christianisme, et il a fait idéologue de cet institut le prêtre Christian Salenson, lequel a systématisé les propos les plus hétérodoxes de Christian de Chergé dans son livre « Une théologie de l’Espérance », qu’il a préfacé.