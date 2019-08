Le cardinal Jean-Pierre Ricard a remis sa démission au pape

Après Mgr Georges Pontier à Marseille, et en attendant ce qu’il adviendra de Lyon, siège que certains ambitionnent après avoir vu Paris leur échapper…, un nouvel archevêque français s’apprête à quitter sa charge. Le cardinal Jean-Pierre Ricard fêtera ses 75 ans le 25 septembre.

Ordonné en 1968, archevêque de Bordeaux depuis près de 18 ans, il a officiellement remis démission au pape François. Mgr Ricard a déjà annoncé, dimanche 4 août, qu’il quitterait ses fonctions dans quelques semaines, alors que le pape doit accepter sa démission.

Mgr Jean-Pierre Ricard a été président de la Conférence des évêques de France (CEF) de 2001 à 2007. Il a aussi siégé à la congrégation pour la doctrine de la foi et fait cardinal par Benoît XVI le 24 mars 2006.

Qui lui succèdera ? Mgr Lacombe, auxiliaire depuis un peu plus d’un an ? Ou l’un de ceux qui, de Lille à Rennes, cherchent un siège cardinalice, bien que cela ne signifie plus rien sous le nouveau pontificat ?