Fondée en 2001, l’école Jacinthe et François de Rambouillet a été fondé par un groupe de parents. Elle compte aujourd’hui 120 enfants… et l’école a reçu le Label Qualité de la Fondation pour l’Ecole en 2018. En lien avec la paroisse de Rambluillet, l’aumônerie est assurée par l’abbé Sébastien Dammagio, FSSP. L’école a un projet de développement notamment par l’acquisition et l’aménagement de nouveaux locaux plus adaptés avec le Collège Saint Jean Bosco, projet que nous vous invitons à soutenir.

Ecole Jacinthe et François (Rambouillet)