Messes en forme extraordinaire au Pèlerinage National à Lourdes

Un lecteur nous rappelle que comme les années passées, des prêtres et séminaristes de la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre seront présents lors du Pèlerinage National du 12 au 16 août avec le bienveillance des Pères de l’Assomption (organisateurs de ce pèlerinage).

Deux messes (dans la forme extraordinaire du rite romain) sont célébrées chaque jour en la Basilique Supérieure : à 12h15 et à 18h15 (confessions assurées / aides au service de messe et à la chorale sont les bienvenues)

Le Chapelet et les complies seront récités en face de la grotte (de l’autre côté du Gave) à 22h00.

Rappelons que toute l’année, la messe dans la forme extraordinaire est célébrée les dimanches et fêtes en la crypte de la Basilique de l’Immaculée Conception à 9h00 et en semaine du lundi au samedi (pendant la saison des Pèlerinage de Pâques à la Toussaint) à 18h30 à l’église de Hospitalet (dans le sanctuaire, accès par le 3 route de Pau). (FSSP – Lourdes et Tarbes)