Nominations à la Fraternité Saint-Pierre en France

L’été donne souvent lieu à un certain nombre de mutations dans les diocèses et les communautés sacerdotales. Le développement et la croissance du nombre d’apostolats dans les jeunes communautés (les communautés Ecclesia Dei en font partie) nécessitent des réajustements pour répondre au mieux aux missions qui sont confiées dans les diocèses.

Pour la Fraternité Saint-Pierre en France les nouvelles nominations sont en ligne ici. Parmi celles-ci, plusieurs Supérieurs de Maison de la FSSP changent de mission cet été :

L’abbé Denis Cuchet (Tours) est nommé Supérieur de la Maison Sainte-Thérèse à Fontainebleau.

L’abbé Philippe Jouachim (Versailles) a été nommé Supérieur de la Maison Saint-Dominique Savio à Versailles.

L’abbé Jean-Laurent Lefèvre (Fontainebleau) est nommé Supérieur de la Maison Saint-Maur à Saint-Maur des Fossés.

L’abbé Roch Perrel (Sées) est nommé Supérieur de la Maison Saint-Bénigne à Dijon.

L’abbé Vianney Le Roux (Versailles) est nommé Supérieur de la Maison Saint-Lidoire à Tours.

La lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre va changer de format avec un contenu enrichi. On peut s’inscrire en ligne pour la recevoir (si vous ne recevez pas la lettre aux Amis).

Fraternité Saint-Pierre (District de France)