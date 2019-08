La lettre de la Confraternité Saint-Pierre donne quelques conseils spirituels et des nouvelles de cette oeuvre de prière pour tous les prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre mais aussi plus largement pour les vocations.

Dans sa lettre de juillet, elle rend également compte des apostolats de la Fraternité Saint-Pierre dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande :

La FSSP en Nouvelle-Zélande En juillet 2016, la FSSP commença son premier apostolat en Nouvelle-Zélande ; bien que nous étions installés depuis longtemps en Australie, la Nouvelle-Zélande n’était pas desservie et la FSSP n’y avait qu’organiser quelques retraites spirituelles. L’abbé Anthony Sumich, né à Auckland, fut choisi pour ce nouvel apostolat. Il avait été ordonné prêtre pour la FSSP en 2008 à Auckland. Avec l’ordination en 2017 d’un autre Néo-Zélandais, l’abbé Daniel Mould, ainsi que celles à venir en 2020 de l’abbé Roger Gilbride (à Wigratzbad actuellement) et de Brendan Joyce (à Denton), il était temps de commencer un apostolat dans ce pays. Son Excellence Mgr Patrick Dunn, évêque d’Auckland, a demandé à la FSSP de prendre en charge l’apostolat lié à la messe traditionnelle dans cette ville, exercé pendant des années par un prêtre devenu âgé. La FSSP accepta cette idée et s’installa la même année, sans église réelle jusqu’à présent disponible, nous laissant depuis lors célébrer nos offices dans une chapelle en pré-fabriqué. Il faudra attendre d’avoir un peu plus de fidèles pour se permettre de rêver à des lieux plus adéquats. Dans cette chapelle, trois messes sont célébrées le dimanche, le prêtre entend des confessions tous les jours, donne du catéchisme pour les enfants et pour les adultes et est aussi en charge d’un groupe d’enfants de choeurs déjà nombreux et de jeunes gens. En octobre 2018, un groupe de paroissiens participa au pèlerinage “Christus Rex” organisé par les communautés traditionnelles d’Australie. Le résultat fut tel qu’ils décidèrent de former un groupe pour le pèlerinage de Chartres ! C’est ainsi que l’abbé Sumich organisa le Chapitre Saint Pierre Claver avec une vingtaine de jeunes lors du dernier pèlerinage à Chartres. Ils visitèrent ensuite Lisieux, Ars, Lyon, Le Puy, La Grande Chartreuse, Chamonis, et le Mont Saint Michel. Accueillis souvent dans des maisons de la FSSP. C’est pourquoi, ayant expérimenté l’accueil des apostolats de la FSSP en France, nos Néo-Zélandais invitent les fidèles français à les visiter à Aotearoa.

NDLR : Pour nos lecteurs qui iraient à Auckland, l’abbé Sumich, FSSP parle Français !

