Ouverture de la Regina Caeli Academy à Bedbord

Une initiative intéressante outre-Manche dans le domaine de l’éducation.

Regina Caeli UK est un centre d’éducateurs à domicile qui fidèle à la tradition catholique avec le soutien pastoral de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP). L’Académie adhère fidèlement au magistère de l’Église catholique. Il s’agit d’une branche de la Regina Caeli Academy américaine, qui a connu une croissance rapide depuis son lancement aux États-Unis en 2003 et qui est maintenant présente dans 14 villes aux États-Unis. Regina Caeli a son propre programme d’études classiques.

L’Académie veut aider les parents – les premiers éducateurs de leur famille – à mener leurs enfants à la perfection chrétienne, à la connaissance et à l’amour de Dieu. Sur le plan pratique et académique, elle soutien l’éducation à domicile avec un programme structuré de deux jours fidèle à la tradition catholique et aux méthodes classiques. Son programme mêle donc enseignement à domicile (répandu aux Etats-Unis et en Angleterre dans les familles catholiques) sur 2 jours et classe animée par des tuteurs sur 2 autres jours.

Regina Caeli Academy est située à Barton-le-Clay entre Luton et Bedford (65 km au nord-ouest de Londres).

Regina Caeli Academy