Comment écrire au cardinal Pell ?

On nous demande où écrire au cardinal George Pell pour lui exprimer notre soutien et l’assurer de nos prières. Voici son adresse et la manière d’écrire selon nos confères de Life Site News :

George Pell

Melbourne Assessment Prison

317-353 Spencer Street

West Melbourne, VIC 3003

Australie

Il est obligatoire que sur l’enveloppe ne figure que « George Pell » en suscription, sans rien d’autre. Mais dans votre courrier, l’administration pénitentiaire acceptera l’appel « Éminence ».

Il est très probable que le cardinal soit transféré prochainement dans une autre prison australienne. Sitôt connue cette nouvelle adresse, nous la communiquerons.