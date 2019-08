Déménagement du Monastère Sainte Catherine de Sienne (bénédictins de l’Immaculée)

Le Père Jehan de Belleville, prieur des Bénédictins de l’Immaculée, nous informe du transfert de la communauté de Villatalla à Taggia dans le diocèse de Vintimille-Sanremo (voisin de la frontière française). Fondés en 2008, les bénédictins de l’Immaculée viennent de se voir confier le Couvent des Capucins de Taggia, vide depuis 10 ans. Taggia est situé à 40 km de la frontière française et à 10 km à l’est de Sanremo.



Samedi 24 août, Mgr Antonio Suetta, évêque de Vintimille-Sanremo, a acceuilli officiellement la communauté dans son diocèse : “Je rejoins la paroisse de Taggia, qui, je le sais, est très heureuse de voir ré-ouvrir ce couvent ainsi que de le voir habiter par une communauté religieuse. Je remercie les pères capucins pour leur bienveillance de leur volonté de transmettre leur couvent à la fraternité bénédictine. Je souhaite la bienvenue à cette communauté dans notre diocèse avec un grand plaisir et en tant que cadeau du Seigneur. Ce sont des témoins et des gardiens de la plus ancienne tradition de l’Eglise. Je crois que leur présence peut faire du bien à nos fidèles.” Le Père Jehan se félicite de poursuivre les 400 ans de vie religieuse dans ce couvent.

