Mgr Malle saute en parachute pour les vocations

Mgr Xavier Malle, évêque du diocèse de Gap et Embrun, a été invité à sauter en parachute. Cela représente pour lui «un saut dans la confiance» pour inciter tout à chacun à s’interroger sur les vocations religieuses et sacerdotales.

En 1997, Mgr Georges Lagrange, évêque de Gap à l’époque, s’était jeté dans le vide pour inviter les jeunes de sa région à participer aux JMJ de Paris avec le pape Jean-Paul II.

«Comme dirait le Pape François, il faut inviter les jeunes à sortir de leur canapé, alors je me suis dit, je vais donner un sens à cette opération».

Ce saut dans le vide explique l’évêque, c’est finalement un saut dans la confiance que tous les prêtres ont réalisé, mais également, les mariés et les fiancés.

«Le jour où j’ai décidé d’entrer au séminaire, c’était vraiment un saut dans la confiance, c’est la même chose le jour où j’ai accepté la nomination du Pape».

Des prières pour les vocations ont été distribuées aux personnes venues assister au saut. Cela était l’occasion de souligner le parallèle entre le saut en parachute – qui demande une confiance parfaite dans le moniteur et le matériel ! – et l’accueil total de sa propre vocation, qui est là aussi un grand saut dans l’inconnu, et où le moniteur est Jésus lui-même !