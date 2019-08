Mgr Dominique Rey appelle les chrétiens à rester vigilants afin d’assurer la protection de leur patrimoine religieux

Début août, deux cloches classées aux Monuments historiques ont été volées dans des chapelles du Var. Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, a déclaré à Aleteia

« Les cloches sont des éléments de la vie de l’église mais c’est aussi un signal fort pour les riverains. Elles rappellent aux hommes le sens de Dieu ». « Les cloches contribuent à structurer le temps et les villages sont souvent très attentifs aux sons qu’elles produisent car elles leur rappellent des moments marquants de leur vie, aussi bien heureux que malheureux ».

« Ces dégradations soulèvent la question du sort de notre patrimoine religieux et la déchristianisation de la France ». « Il y une perte de repère dans notre société et un désintérêt général pour le religieux. Notre culture est pourtant imbibée de culture chrétienne comme en témoigne notre incroyable tapis d’églises ». « Le défi de notre temps est de rendre ce patrimoine vivant. Ouvrir les églises, y organiser des moments de recueillement, y trouver de nouvelles formes de présence. Faire vivre ces lieux en créant des initiatives culturelles et spirituelles comme des concerts, des animations liturgiques… En témoignant par la beauté, nous pouvons faire passer un message chrétien et toucher ainsi les gens. »