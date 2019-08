Bénédiction du calvaire de « l’Air du Bois » à La Ferrière-aux-Etangs (61) avec le cardinal Burke

L’Association pour la Restauration et la mise en valeur d’Objets Liturgiques (AROL), dont le siège est implanté à La Ferrière-aux-Etangs (Orne), avait entrepris en 2010, un grand projet de restauration des boiseries du XVIIIème siècle et du mobilier de la sacristie de l’église Notre-Dame de la Nativité de cette commune.

Après huit ans d’efforts et de travail, une cérémonie d’inauguration officielle de cette réalisation s’est concrétisée par la célébration d’une messe solennelle d’actions de grâce le 8 septembre 2018 dans l’église de la Ferrière en présence de tous les donateurs, des partenaires (dont la Fondation du Patrimoine) et des personnalités civiles et militaires. Cette messe fut présidée par Son Eminence Révérendissime Raymond Leo cardinal BURKE, Préfet émérite du Tribunal suprême de la Signature apostolique et cardinalis patronus de l’Ordre Souverain de Malte et concélébrée par Monseigneur Jacques HABERT, évêque de Séez et Ordinaire du lieu, Monseigneur Michel GUYARD, évêque émérite du Havre (qui représentait Monseigneur Jean-Claude BOULANGER, évêque de Bayeux et Lisieux, retenu ce jour-là à Bayeux pour administrer le sacrement de confirmation, qui, comme prédécesseur sur le siège épiscopal de Séez avait soutenu dès l’origine notre projet) et par MM. les Abbés Michel RENAULT et Alcime PELLERIN de la paroisse Sainte Anne de la Varenne.

Dans le droit fil de sa mission, l’association a décidé, au début de l’année 2019, de réaliser deux nouveaux projets, à savoir la restauration d’un calvaire au lieu-dit « L’air du Bois » situé sur le bord de la départementale 18 (l’ancien calvaire en bois ayant été enlevé voici plus de 10 ans car il était très dégradé) et de réaliser une plaque commémorative relatant la cérémonie officielle d’inauguration des travaux de restauration de la sacristie de l’église qui s’est déroulée le samedi 8 septembre 2018.

Ces deux réalisations, entreprises en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, sont achevées, aussi les membres de l’AROL ont-ils retenu la date du samedi 7 septembre 2019 pour procéder à leur inauguration selon le programme suivant :

16 heures, cérémonie de bénédiction du calvaire de « l’Air du Bois » à La Ferrière-aux-Etangs,

17 heures 30, vêpres solennelles en l’honneur de Notre-Dame de la Nativité, suivies du salut du Saint-Sacrement à l’église puis dévoilement de la plaque commémorative.

18 heures 30, vin d’honneur à la mairie pour les invités et participants aux cérémonies

Comme l’an dernier, Son Eminence Révérendissime le cardinal Raymond Leo BURKE, Préfet émérite du Tribunal suprême de la signature apostolique et cardinalis patronus de l’Ordre Souverain de Malte a accepté (avec l’accord de Monseigneur Jacques HABERT, évêque de Séez et Ordinaire du lieu) de faire le grand honneur de revenir à La Ferrière-aux-Etangs pour présider ces deux cérémonies et il sera assisté, pour cette occasion, de M. l’abbé Michel RENAULT, curé-modérateur de notre paroisse Sainte-Anne de la Varenne (représentant officiellement notre évêque retenu à une autre cérémonie), de M. l’abbé Henry de SAINTE PREUVE et de nombreux autres prêtres.