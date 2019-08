Construction d’un centre spirituel dédié à la Vierge Marie dans le diocèse de Viviers

Au cœur de l’Ardèche, dans le diocèse de Viviers, l’institut de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (150 religieux et religieuses, 15 foyers en France et à l’étranger propres ou au service des diocèses comme Vannes, Fréjus-Toulon, Lyon ou encore Bayonne) s’est lancé dans un magnifique et ambitieux projet qui consiste en la construction d’une église et de ses annexes (sacristie, chapelle, oratoires, salle des pèlerins) et d’un bâtiment destiné à l’accueil des pèlerins ainsi qu’aux besoins propres à la communauté.

Ce projet de construction de l’église du Cœur Immaculé de Marie à Saint-Pierre-de-Colombier est le projet du Père Lucien-Marie Dorne et de Mère Marie-Augusta, fondateurs de la communauté en 1946, qui avaient pressenti l’importance d’un lieu de prière à proximité de la statue de Notre-Dame des Neiges pour le centre spirituel.

Le site actuel des rassemblements autour de l’église paroissiale est désormais trop resserré. Dans les années 1970, le nombre des pèlerins pour la journée de pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame des Neiges était de 300 à 400. Le premier accroissement conséquent a eu lieu pour le 50ème anniversaire en 1996 avec 800 pèlerins, puis 1 200 en 2006 après le décès du Père DORNE et, enfin, près de 2 000 en 2016. Le projet de la nouvelle église est donc nécessaire pour répondre à des conditions d’accueil convenables et qui répondent aux normes de sécurité.

L’emprise au sol du projet sera de 15 000 m² et celle de l’église de 2 465 m², la superficie des espaces naturels sera d’environ 61 000 m². Le projet a fait l’objet d’une étude environnementale et prévoit l’enfouissement des lignes à haute tension sur 200 m. Les zones enterrées sont recouvertes de végétation et assurent ainsi la continuité avec la partie boisée supérieure.

La première tranche des travaux a débuté en mai 2019 : elle consiste en la réalisation du mur de soutènement du parvis. Les piles de la passerelle, qui reliera l’aire de dépose des pèlerins à l’église, ont également commencé en juillet. La passerelle de 70 mètres de long au-dessus de la Bourges devrait être totalement achevée en mai 2020. Enfin, le bâtiment d’accueil Saint Joseph, contenant 40 chambres et des réfectoires, devrait commencer début 2020. La deuxième tranche consiste en la construction de l’église et de ses annexes (sacristie, oratoires, chapelles etc.). L’église du Cœur Immaculé de Marie est prévue pour pouvoir accueillir jusqu’à 3500 pèlerins. Il est possible de suivre l’avancée des travaux et leurs explications sur le blog dédié de la communauté.

Le coût total est estimé à près de 18 millions d’euros, intégralement financé par des dons et ne bénéficiera d’aucune subvention, ni de l’Etat, ni des collectivités territoriales, ni du Vatican, ni du diocèse. De ce fait, les dons de ceux qui voudraient aider à la concrétisation de ce projet au service de l’évangélisation sont les bienvenus, y compris les plus modestes. Tous les renseignements ici (déduction fiscale possible).

L’évêque de Viviers depuis 2015, Mgr Balsa, est venu de nombreuses fois auprès de la communauté (ordinations, chapitre général). Il a été informé de ce projet dès 2015 et l’a encouragé de manière explicite. Il a autorisé le début des travaux pour le site et les annexes mais pas encore officiellement pour la construction de l’église, autorisation relevant effectivement des évêques selon le droit Canon. Il semble évident que ce projet ne pourra que dynamiser la foi en Ardèche et rayonner même au-delà pour susciter des vocations au profit de la communauté mais aussi au profit du diocèse, dont le nombre de prêtres est malheureusement en forte diminution.