Réforme des conseils de l’évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

Communiqué de Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier :

Deux ans après la clôture de notre synode diocésain, il m’est apparu que le moment était favorable pour un renouvellement des conseils qui m’assistent dans la conduite pastorale de notre diocèse. Nous avons fait l’expérience, au cours du synode, d’une large participation des fidèles du Christ pour l’accueil des appels de Dieu et pour l’annonce de l’Évangile dans les Côtes d’Armor. Cette pratique de la « synodalité »se poursuit et doit être encouragée à tous les niveaux.

Après la révélation de scandales d’agressions sexuelles et d’abus d’autorité, qui ont occasionné de grandes souffrances à tant de victimes et aussi fragilisé l’Église dans sa mission, le pape François nous appelle résolument à « la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. » Il ajoute : « Il est impossible d’envisager une conversion de l’agir ecclésial sans la participation de toutes les composantes du peuple de Dieu ». (François, Lettre au peuple de Dieu , 20 août 2018). Je souhaite que les indications qui vont suivre nous portent dans ce sens.

Par ailleurs, les prêtres qui portent plusieurs responsabilités (notamment les responsables des zones pastorales) étaient sollicités trop souvent et parfois pour les mêmes questions. Le conseil presbytéral et les membres du conseil épiscopal m’avaient demandé de réfléchir à un allègement, à une meilleure harmonisation, de nos rendez-vous diocésains.

Pour toutes ces raisons et après diverses consultations, j’ai souhaité apporter les changements suivants dans la constitution des différents conseils de l’évêque et dans leur articulation. Ces évolutions comportent la suppression du conseil épiscopal dans la forme que nous lui connaissons.