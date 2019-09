Un lycée catholique s’inspire de la sorcellerie pour donner un nom à ses classes de Première

Sous couvert de fantaisie, HP présente des pratiques occultes réelles. En voici quelques-unes : magie, sorcellerie et sortilèges y sont fréquents. On y voit des rites (éd. anglaise, p.117-122), des incantations (Hermione sur Neville, p.273), des malédictions, des possessions par des esprits (Valdemont possède Quirrell, p.293-295). L’enfant y apprend aussi à lire les feuilles de thé, l’importance de la pierre magique pour se sauver (pratique très actuelle du Nouvel Age)… Et tout ceci se présente comme des pouvoirs qui peuvent être canalisés « pour faire le bien » (Or l’Eglise affirme depuis toujours que jamais on ne peut utiliser le mal pour faire le bien). HP présente ceux qui manipulent l’occultisme comme ayant de la chance. Dans le livre 4, on décrit la profanation d’un cimetière et un rite avec de la chair et du sang humains…! (est-ce seulement fantaisie ou rite satanique ?).

[…] HP est très différent des romans chrétiens (Tolkien, C.S.Lewis), qui donnent une vision chrétienne de la magie, mettent en garde contre ses dangers et montrent leur influence destructrice sur l’homme. HP a un style agnostique et païen : Rowlings présente la victoire de Harry comme le fruit de connaissances et de pouvoirs ésotériques : cela s’appelle gnosticisme. Au contraire, Tolkien présente la victoire de Frodo comme fruit de son humilité, de son obéissance et de son courage pour souffrir pour le prochain : cela s’appelle christianisme.

Le cardinal Ratzinger écrit à Gabriel Kuby le 7 mars 2003 : « Vous avez raison d’éclairer les gens sur Harry Potter1, parce que ce sont des séductions subtiles qui agissent sans qu’on s’en aperçoive, et pour cela falsifient la vie chrétienne dans l’âme (des enfants) avant qu’elle ait pu croître correctement ».

Beaucoup de chrétiens approuvent ces livres parce qu’ils ne savent pas la vérité sur l’occultisme et le confondent avec de pures fantaisies. Aujourd’hui ce monde de l’occultisme est de plus en plus à portée de tous, il est intégré à notre culture, il se présente souvent aux enfants comme une expérience amusante.