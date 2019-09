Jumelage des diocèses de Séez et Mbuji-Mayi

Depuis sept ans, deux prêtres du diocèse de Mbuji-Mayi en République Démocratique du Congo ont été envoyés par leur évêque, Mgr Bernard Emmanuel Kassanda, comme prêtres fidei donum au service du diocèse de Séez. Ils sont actuellement dans les pôles missionnaires du Perche Sud (Père François Ntumba) et dans le pôle missionnaire du pays de Flers (Père Amand Nkongolo)…

Le diocèse de Mbuji-Mayi est situé en République Démocratique du Congo qui comptait, en 2017, 81 millions d’habitants pour une superficie de quatre fois et demi la France. Il faut savoir que 60% du territoire est couvert de forêt naturelle (130 millions d’hectares), un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde. Le diocèse de Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, qui vient de fêter son cinquantenaire, compte près de cinq millions d’habitants dont deux millions dans la seule ville de Mbuji-Mayi et est divisé en 93 paroisses et 19 quasi paroisses. Les catholiques représentent 55% de la population mais, comme nous le disait leur évêque, « C’est une minorité influente et courageuse ».

Le diocèse compte 255 prêtres d’une moyenne d’âge de 42 ans. La vie religieuse, apostolique comme contemplative, est présente avec des congrégations locales ou internationales. Mgr Bernard Emmanuel aime le présenter comme « une Eglise qui marche sur ses deux pieds : spirituel et social ». La population attend beaucoup de l’Eglise qui vit au milieu d’autres Eglises : luthérienne, beaucoup d’Eglises du Réveil, sans oublier la religion traditionnelle minoritaire.

Ce que les deux évêques attendent du jumelage :

▪ Un jumelage qui se situe dans la réciprocité : échange de compétences pour des projets (projets de développement agricole, projets sanitaires…), de personnes ressources (prêtres, jeunes en stage, infirmiers, professeurs…). Cela pourra aussi déboucher sur des aides aux financements de projets précis.

▪ Un jumelage qui tisse des liens d’amitié entre deux Eglises. Une communion fraternelle et spirituelle qui se développe avec le temps.

▪ Un jumelage dans le cadre des relations d’évêque à évêque

▪Un soutien à la vie matérielle des prêtres car, comme le dit Mgr Kassanda, « on vit au jour le jour ». Le diocèse de Séez, par l’intermédiaire de l’œuvre de Montligeon, les soutient déjà un peu depuis trois ans en envoyant des intentions de messe.

▪ Chercher à vraiment s’inscrire dans la réciprocité : il est souhaitable que le plus grand nombre d’entités de chacune des Eglises diocésaines soient concernées (visites réciproques, échanges d’informations dans les médias diocésains).

Le 27 juillet 2019, Mgr Habert, accompagné de son vicaire général le P. Philippe Pottier et des 2 prêtres congolais Fidéi Donum dans le diocèse arrivait en RDC dans le diocèse de Mbuji-Mayi.

Le 20 octobre les deux évêques célèbreront la messe à la cathédrale de Sées.