Mgr Olivier Ribadeau Dumas nommé Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

L’éviction de Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes-Lourdes, se poursuit.

Mgr Antoine Hérouard, déjà nommé délégué apostolique pour le Sanctuaire de Lourdes, nomme à compter du 1er octobre 2019, Mgr Olivier Ribadeau Dumas, prêtre du diocèse de Paris, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, en accord avec Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Il succède au Père André Cabes, nommé en 2015 par Mgr Brouwet, qui n’a donc plus son mot dire et qui a été visiblement pris par surprise (voir le communiqué ci-dessous).

Mgr Olivier Ribadeau Dumas, né le 1er avril 1961, fut porte-parole de la Conférence des évêques de France du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2019, chanoine titulaire du diocèse de Paris et vicaire épiscopal auprès de l’archevêque de Paris.

Communiqué de Mgr Nicolas Brouwet :

Mgr Antoine HEROUARD a nommé aujourd’hui le Père Olivier RIBADEAU-DUMAS, prêtre du diocèse de Paris, Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à partir du 1er octobre prochain.

La décision étant récente, le Père André CABES n’a pas encore de nomination dans le diocèse, elle arrivera au cours du mois de septembre.

J’aimerais vivement remercier le Père CABES pour tout ce qu’il a fait au Sanctuaire au cours de ces 4 années.

Bon connaisseur de la théologie mariale et du message de Lourdes, il a remarquablement dynamisé les Journées de février et les méditations sur le thème d’année. Il a relancé la famille de Lourdes, ce groupe de pèlerins qui, tout au long de l’année, se sont engagés à vivre de l’esprit de Lourdes en rentrant chez eux.

Le Père CABES nous a aidé à prendre de la hauteur et à regarder notre vie avec l’humilité de Marie et de Bernadette. Bon prédicateur, il nous a aussi instruits et édifiés avec ses homélies.

Qu’il soit béni pour ce ministère ! Nous le confions dans notre prière à Notre Dame de Lourdes, sachant qu’il rendra encore bien des services dans notre diocèse.