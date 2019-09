Prochaines retraites Esto Vir dans les Alpes

L’Oeuvre des retraites de la Fraternité Saint-Pierre proposent depuis plusieurs mois une nouvelle retraite ‘Esto vir’ pour hommes alliant effort physique et formation spirituelle.

Aux hommes modernes qui doivent être pourvus d’équilibre mental, de solidité nerveuse, de jugement, de courage moral, et de résistance à la fatigue :

– Retraite spirituelle en plein air. Pour hommes (à partir de 18 ans)

– Raid de quatre jours en autonomie autour du lac d’Annecy.

– Effort physique et formation spirituelle, pour restaurer l’homme.

Esto vir… Agissez en homme de cœur, et combattons pour notre peuple et pour la cité de notre Dieu ; et le Seigneur ordonnera de tout comme il lui plaira. (2 Sm 10, 12)