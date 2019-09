Bioéthique : Mgr de Kerimel invite Mgr Suaudeau

Message de l’évêque de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel :

Le projet de révision des lois de bioéthique a été présenté en juillet en Conseil des ministres en reprenant une grande partie des évolutions préconisées par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en 2018. Il ne fait guère écho aux interrogations venues du public lors des « États généraux ». Ce texte, qui sera soumis fin septembre au débat parlementaire à l’Assemblée nationale, contient 32 articles qui vont bien au-delà du sujet le plus médiatique, l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA), et propose entre autres d’inquiétantes modifications en ce qui concerne la recherche sur l’embryon.

J’ai donc demandé à Mgr Jacques Suaudeau, prêtre de notre diocèse, membre de l’Académie pontificale pour la vie, ancien chirurgien et chercheur, membre du groupe de bioéthique du diocèse, de bien vouloir nous éclairer sur ce projet de loi et ce qu’il va entraîner. Il est en effet primordial que, nous tous, nous prenions la mesure des changements prévus dans le projet de loi, dont certains peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Certes il est important d’encourager la recherche et la science, mais il est crucial également de réfléchir sur la dimension éthique de la recherche et de discerner la bonne manière de faire usage de ces progrès scientifiques et technologiques. Il en va du monde dans lequel nous voulons vivre demain et ce que nous voulons laisser aux générations à venir. Je vous invite donc à en prendre connaissance.