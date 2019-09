Une nouvelle mission au Royaume-Unis pour l’Institut du Christ Roi

Notre confrère The Latin Mass Society nous indique que l’Institut du Christ Roi reçoit une nouvelle mission dans le diocèse de Birmingham à Little Malvern (entre Worcester et Gloucester, sud de Birmingham). Jusqu’ici la messe était célébrée un dimanche sur deux par un moines bénédictin. Le Chanoine Smith, ICRSP, assurera donc désormais la célébration de la messe les autres dimanches.

À partir du dimanche 8 septembre 2019, il y aura une Messe chantée tous les dimanches à St Wulstan, Little Malvern, à 15h15. Les messes des 2e et 4e dimanches du mois continueront à être célébrées par Dom Jonathan Rollinson, OSB (de Belmont), tandis que les messes des autres dimanches seront célébrées par le chanoine Scott Smith ICRSP, basé à St Winefride’s, à Shrewsbury. La musique sera assurée par Schola Gregoriana Malverniensis.

http://extraordinarymalvern.btck.co.uk