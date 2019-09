Pèlerinage pour les familles et les vocations le 14 septembre dans le Jura

Un lecteur nous invite à rappeler le Pèlerinage de rentrée du Séminaire de la Fraternité Saint-Pierre (pour la section francophone) pour les familles et les vocations . Il se déroule cette année d’Arbois à Polignu dans les vignobles du Jura, sous le patronage de Sainte-Colette. Le pèlerinage est bien sûr ouvert à tous et facile d’accès pour les fidèles de Suisse, de Dôle, de Besançon, de Dijon, de Saône et Loire, de l’Ain ou encore de Lyon…

Dans ce département, la messe dans la forme extraordinaire en application du Motu Proprio est célébrée deux dimanches par mois à l’église paroissiale d’Azans (Dôle).

FSSP Wigratzbad