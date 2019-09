102 712 élèves dans l’enseignement catholique du diocèse de Nantes

La direction diocésaine de l’Enseignement catholique accueille 603 élèves supplémentaires pour cette rentrée, avec des moyens contraints qui n’ont pas permis d’accueillir, sur Nantes notamment, tous les élèves qui en avaient fait la demande.

Un léger tassement de la démographie entraîne une légère baisse des effectifs du premier degré. Il y a 400 CM2 de plus à être partis vers le collège que de CP inscrits à cette rentrée. Le diocèse compte une fermeture d’école, celle de Sainte-Marie (Bonnœuvre) dans la nouvelle commune Vallons-de-l’Erdre. Par contre, Nantes et la métropole, l’axe Nantes-Savenay et Saint-Nazaire sont des secteurs qui poursuivent leur croissance.

Les effectifs en collèges et lycées (53 867 élèves), effectuent une hausse globale (+ 1,61%) malgré la limitation des moyens qui ne permettent pas aujourd’hui d’ouvrir toutes les classes demandées par les établissements. En effet, liée à l’Etat par contrat d’association, l’Enseignement catholique ne bénéficie cette année encore d’aucun moyen supplémentaire mais seulement de redéploiement de professeurs. La solution, déjà évoquée, serait que les établissements sous contrat ouvrent des classes hors-contrat pour accueillir les élèves qui en font la demande. Mais cela demande plus d’énergie et d’argent. En Loire-Atlantique l’Enseignement catholique compte 3 687 enseignants, parmi lesquels 114 stagiaires.

La grande nouveauté de la rentrée est la mise en œuvre de la réforme du lycée. Frédéric Delemazure, nouveau directeur diocésain salue « le fait que ses équipes se soient emparées avec dynamisme de cette réforme ».

Frédéric Delemazure a annoncé que le climat scolaire sera une priorité pour l’animation des établissements pour la période 2019-2022. Tous les niveaux d’enseignement seront concernés et les équipes éducatives sensibilisées en 4 temps :

Par des conférences et apports théoriques d’experts autour des piliers du climat scolaire,

un travail d’autodiagnostic dans chaque établissement,

une mise en œuvre d’outils pour améliorer ce qui peut l’être,

le partage et la valorisation des bonnes pratiques.

Dernier point d’insistance de cette rentrée, l’encouragement des expériences à l’étranger. 6 lycées professionnels sont engagés dans cette démarche (Ste-Thérèse à Saint-Nazaire, Saint-Félix Lasalle et le Sacré-Cœur à Nantes, Saint-Thomas d’Aquin à Ancenis, Notre-Dame à Rezé et La Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire).

