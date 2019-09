PMA/GPA : Mgr Le Saux nous invite à manifester notre opinion

De Mgr Le Saux, évêque du Mans :

Dans les semaines à venir, notre pays va être traversé par les débats autour de la procréation médicalement assistée (P.M.A) et la gestation pour autrui (G.P.A) Il ne s’agit pas d’abord de débats d’opinion mais de questions extrêmement fondamentales qui ont toutes en commun la recherche de la vérité sur la personne humaine. Nous sommes engagés dans un combat difficile car aujourd’hui, il n’y a plus de vision commune sur ce qui fonde la dignité de la personne humaine, sur ses droits. Il règne une confusion totale. Dans de nombreux lieux, la qualité de la vie est réduite aux possibilités économiques, au bien-être, à la satisfaction immédiate de mes désirs en oubliant d’autres dimensions. Le progrès technique est une excellente chose, mais si à ce progrès ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l’homme, alors ce n’est plus un progrès mais une menace pour l’homme.

Je ne peux que tous, vous inviter à prendre les moyens de réfléchir sur ces sujets et à choisir librement et en conscience la manière dont il paraît nécessaire de manifester son opinion, d’abord comme citoyen. J’ai entendu dire sur une station de radio qu’« aujourd’hui, l’opinion publique est prête à accepter la PMA et la GPA ». Mais il ne s’agit pas de savoir ce pourquoi l’opinion publique est prête ou non, mais de s’interroger sur la vérité : chercher à saisir autant que possible la vérité sur ce qu’est la personne humaine, ce qu’est la filiation humaine. Prions que Dieu nous accorde la sagesse.

Source