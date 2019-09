6 nouvelles vocations chez les Missionnaires de la Miséricorde

Chers amis,

Ils s’appellent Paul, François, Barthélémy, Alban, Grégoire, Pierre-Albéric. Ils veulent se former pour devenir prêtre, pour annoncer le salut qui vient du Christ au monde. La communauté a la joie d’accueillir six nouvelles vocations pour la rentrée 2019.

C’est un grand signe d’encouragement pour notre Société des Missionnaires de la Miséricorde, car elle regroupe maintenant 26 membres, dont 17 sont encore en formation.

Depuis la rentrée, nous avons aussi ajouté une année de formation dans le cursus, entre la propédeutique et le 1er cycle, pour approfondir les charismes propres de notre communauté. C’est une année d’introduction à la philosophie et de formation sur l’islam et la liturgie extraordinaire qu’ils suivent dans le cadre du CAP Sud Méditerranée.

Ces nouveaux séminaristes seront envoyés un jour, si Dieu veut, dans les apostolats de la communauté extérieurs au diocèse et leur formation est donc maintenant totalement prise en charge par la communauté.

C’est une belle étape, exaltante, mais qui a un coût : un séminariste coûte près de 1100 euros par mois à la communauté. Et 6 nouveaux séminaristes coûtent donc 6600 euros par mois qu’il nous faut trouver.

Votre aide est indispensable. Aidez-vous à donner à ces futurs prêtres et frères les conditions d’une bonne formation. Aidez-vous à former les Missionnaires de demain. Faites un don.

Un immense merci pour votre prière et votre précieux soutien matériel.

Quel le Seigneur vous bénisse.