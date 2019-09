Le district nord-américain de la Fraternité Saint-Pierre annonce le rappel à Dieu de l’abbé Michael Irwin, FSSP à l’âge de 81 ans des suites de maladie.

Né en 1937, l’abbé Michael Irwin a été ordonné prêtre pour le diocèse de Dallas en 1964. Il a occupé différentes charges dans le diocèse de Dallas et au Texas, avant de partir comme missionnaire au Mexique.

Il rejoint la Fraternité Saint-Pierre en 1990 et passe un an au Séminaire Saint-Pierre (Wigratzbad) comme directeur spirituel et confesseur pour les hispanophones et anglophones. En juillet 1991, il est envoyé aux Etats-Unis comme tout premier prêtre de la Fraternité Saint-Pierre nommé par Mgr Graham à la paroisse du Christ-Roi de Dallas, le premier apostolat de la FSSP en Amérique du nord (Après quelques déménagements et développements la communauté est devenue la paroisse personnelle Mater Dei à Dallas).

Le district nord-américain de la Fraternité Saint-Pierre compte 54 apostolats : dans 39 diocèses des Etats-Unis et dans 7 diocèses du Canada.

FSSP