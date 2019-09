Offrez la dernière pierre et venez fêter la fin du chantier

La dernière pierre

Offrez la dernière pierre et faites un don sur www.chemere.org/don !Et venez à la journée "portes ouvertes" du samedi 28 septembre pour découvrir la nouvelle crypte et une belle surprise : https://www.chemere.org/agenda/28septembre

Publiée par Fraternité Saint Vincent Ferrier sur Mardi 17 septembre 2019