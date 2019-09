Messe dans la forme extraordinaire à la Cathédrale de Versailles ce 22 septembre

Un lecteur nous indique qu’une messe dans la forme extraordinaire sera célébrée ce dimanche 22 septembre à 15h30 à l’occasion de la rentrée scoute des groupes scouts de la Chapelle de l’Immaculée Conception (FSSP à Versailles).

Les groupes Scouts d’Europe (garçons) 1ère, 3ème, 5ème, 7ème et 9ème Le Chesnay et les groupes Europa Scouts (filles) 2ème, 4ème, 6ème et 8ème Versailles feront leur rentrée à la pièce d’eau des Suisses avant la messe et la consécration au Sacré-Coeur à la Cathédrale Saint-Louis.

FSSP Versaille (Scoutisme)