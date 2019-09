Catéchisme sur l’immigration

Inscrivez vos enfants au catéchisme, on ne leur parlera pas de Dieu, de l’Histoire Sainte, de l’Eglise mais de l’immigration… C’est ce qui se passe dans le diocèse de Périgueux. Le Service Diocésain de Pastorale Catéchétique du diocèse de Périgueux et Sarlat invite les catéchistes à parler des migrations durant une séance de catéchisme à l’ occasion de la journée internationale des migrants : il s’ agit de faire jouer et “réfléchir” les enfants sur ce thème. Ce programme est proposé par ACE (Association Catholique des Enfants).

Cliquez sur ce lien et vous saurez tout de la propagande que l’on veut imposer aux enfants du diocèse de Périgueux lors d’ une des premières séances de catéchisme de l’année.