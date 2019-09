Reprise du Caté-Calé pour étudiant (Paris)

Caté-Calé Parisien 2019-2020 : Demandez le programme !

Le Caté-Calé parisien est destiné aux étudiants, dans l’objectif de leur donner des éléments de réponses pour nourrir et protéger leur Foi, mais aussi pour les encourager à témoigner de cette Foi, à la transmettre avec intelligence, à la défendre avec force et conviction. Avec la prière, la formation intellectuelle est indispensable pour vivre pleinement sa vie de chrétien. Cette année, de nouveaux thèmes seront abordés : de l’existence de Jésus à l’enseignement de l’Eglise en matière de sexualité, en passant par l’infaillibilité papale et le Mystère du Mal, qui déroute tant nos contemporains…

Les conférences sont au bar “Le rendez-vous St Germain” : seule condition, prendre une consommation !

Exceptionnellement, la première conférence (24 septembre) sera à Notre-Dame du Lys (Paris XVè), en lien avec KTsens, car nous avons le grand honneur de recevoir Fabrice Hadjadj ! Les conférences suivantes seront données au “rendez-vous St Germain”, par l’abbé Jean de Massia, FSSP.

FSSP Paris